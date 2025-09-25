Assassinato de 3 mulheres transmitido ao vivo em rede social choca Argentina

O ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso, explicou que as três jovens subiram voluntariamente em uma caminhonete na noite de sexta-feira no bairro La Tablada, cerca de 20 quilômetros ao sul de Buenos Aires, enganadas sob a premissa de que iriam a um evento.

"Elas estavam caindo em uma armadilha organizada por uma organização transnacional do tráfico de drogas que havia planejado uma estratégia para assassiná-las", afirmou.

Alonso confirmou na noite de quarta-feira quatro detenções iniciais depois que as autoridades encontraram os corpos em uma residência de Florencio Varela, na periferia sul da capital. Nesta quinta, meios de comunicação locais informaram que o número de detidos subiu para 12.

As vítimas foram submetidas a uma "sessão de tortura e assassinato [que] foi transmitida nas redes sociais e, aparentemente, teria sido vista por 45 pessoas que fazem parte de uma conta no Instagram", declarou o ministro.

Tratou-se de um ato "de disciplinamento para as garotas, mas também para diferentes membros dessa organização" criminosa, segundo o funcionário.

De acordo com a perícia forense preliminar, as jovens foram assassinadas na mesma sexta-feira em que desapareceram.