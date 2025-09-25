Asteroide foi rastreado na França graças à ciência participativa

Em um curto espaço de tempo, cientistas americanos da Nasa e a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) conseguiram calcular a hora e o local da queda com uma precisão nunca antes alcançada.

Imediatamente, observatórios de todo o mundo uniram esforços para estudar cada aspecto: acompanhamento da órbita e observações na atmosfera com óptica, infrassom e ondas sísmicas, etc.

Na França, a rede FRIPON/Vigie-Ciel, criada há cerca de dez anos pelo Observatório de Paris e pelo Museu Nacional de História Natural (MNHN) para detectar meteoritos e recolhê-los, mobilizou sua rede de profissionais e amadores.

"Recebemos dezenas de fotos e vídeos" da passagem pela atmosfera, "que durou apenas alguns segundos", comentou à AFP Brigitte Zanda, especialista em meteoritos do MNHN.

Uma "verdadeira colaboração com o público", alimentada também por imagens postadas nas redes sociais que permitiram aos cientistas observar o fenômeno com "uma precisão sem igual", relatou.

Ela citou, em particular, um vídeo "extremamente útil que mostra a fragmentação do objeto, no qual é possível ver em quantos pedaços ele se partiu e como isso ocorreu".