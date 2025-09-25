Aston Villa vence Bologna (1-0) na Liga Europa e alivia crise

O Aston Villa de Unai Emery, que ainda não venceu em cinco partidas da Premier League nesta temporada, começou a Liga Europa com uma vitória por 1 a 0 sobre o Bologna nesta quinta-feira (25), em uma primeira rodada em que o Celta de Vigo perdeu por 2 a 1 na visita ao Stuttgart e o Porto venceu o Salzburg fora de casa.

Em Birmingham, os 'Villans', que disputaram a Liga dos Campeões no ano passado, precisaram de uma estreia convincente para não piorar a má fase do início da temporada, onde estão em 18º lugar no campeonato inglês, com três pontos (três empates e duas derrotas).

A vitória contra o Bologna veio graças a um gol do escocês John McGinn aos 13 minutos, mas o Aston Villa, que teve um pênalti desperdiçado por Ollie Watkins (73'), não conseguiu respirar aliviado até o apito final.