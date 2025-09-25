Autoridades russas devem parar a guerra ou procurar 'abrigos antiaéreos', diz Zelensky

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advertiu que o Kremlin se tornará um alvo militar e que membros do governo russo deverão buscar abrigos antiaéreos caso Moscou não interrompa a invasão da Ucrânia, informou o site de notícias Axios nesta quinta-feira (25).

"Eles precisam saber onde estão os abrigos antiaéreos", disse Zelensky ao Axios. "Eles vão precisar deles. Se não pararem a guerra, vão precisar de qualquer maneira", acrescentou.

A Rússia ocupou aproximadamente 20% do território ucraniano e lançou bombas e mísseis sobre instalações civis e militares em todo o país desde o início de uma invasão em grande escala em 2022.