Banheiro público de quase US$ 1 milhão é alvo de críticas em Los Angeles

A proposta de construir um banheiro público por quase US$ 1 milhão em um parque de Los Angeles tem gerado questionamentos entre os moradores que acreditam que a cidade americana, limitada economicamente, está jogando dinheiro fora.

No ano passado, as autoridades aprovaram um projeto para construir um banheiro na entrada da popular trilha do parque Runyon Canyon, a um custo estimado de US$ 960 mil (R$ 5,13 milhões).

Mas os moradores afirmam que o alto preço do equipamento se assemelha a um ato de corrupção em uma cidade que, no ano passado, reduziu o orçamento de seu departamento dos bombeiros.