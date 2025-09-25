Barça vence de virada na visita ao Oviedo (3-1) e segue ritmo do líder Real Madrid

O Barcelona levou um susto, mas conseguiu vencer o recém-promovido Oviedo por 3 a 1 no Estádio Carlos Tartiere, nesta quinta-feira (25), no encerramento da sexta rodada do Campeonato Espanhol.
O triunfo foi de virada e, com esse resultado, os catalães se consolidaram na segunda colocação, com 16 pontos, a dois do líder Real Madrid.
Com um chute espetacular de uma distância de 40 metros, acompanhado de um erro de posicionamento do goleiro Joan García, Alberto Reina colocou o time asturiano na frente aos 33 minutos de jogo.
O técnico alemão Hansi Flick minimizou a falha de García: "É o estilo que queremos que ele jogue, e isso pode acontecer", explicou em entrevista coletiva após a partida.
"Ele é um goleiro fantástico... um erro e eles se aproveitam, mas futebol é assim", acrescentou o técnico do Barça.
Os jogadores do time catalão conseguiram o empate no início do segundo tempo por meio de Eric García, que aproveitou uma sobra após uma bomba de Ferran Torres (56').
Pouco depois, uma cabeçada do astro polonês Robert Lewandowski (70') após um cruzamento do holandês Frenkie de Jong colocou o Barcelona na frente.
Araujo também marcou numa bola aérea após um escanteio garantindo a vitória aos 88 minutos.
"No segundo tempo, eu disse à minha equipe que precisávamos continuar, que tínhamos que jogar com calma, ter confiança na posse de bola, e nos saímos bem", disse Flick.
"O Oviedo joga um bom futebol, e no primeiro tempo tivemos dificuldades para finalizar, mas no segundo jogamos mais rápido. No final, marcamos três gols", analisou Lewandowski em entrevista à Movistar+.
O Barcelona vai receber a Real Sociedad no domingo, no Estádio Olímpico. Um dia antes, será disputado o clássico da capital, entre o time 'merengue' e seu rival Atlético de Madrid, no estádio Metropolitano.
Na outra partida desta quinta-feira, o Elche empatou (1-1) no último minuto contra o Osasuna, no El Sadar, apesar de ter ficado com um jogador a menos nos últimos 20 minutos.
Víctor Muñoz (10') abriu o placar para o time navarro, que estava confiante na vitória graças à vantagem numérica, mas Adrià Pedrosa silenciou a torcida nos acréscimos (90'+2).
O Elche subiu para a quinta colocação com 10 pontos, enquanto o Osasuna permanece na décima terceira colocação, com sete.
--- Resultados da 6ª rodada do Campeonato Espanhol:
- Quarta-feira:
Celta Vigo - Betis 1 - 1
- Terça-feira:
Espanyol - Valencia 2 - 2
Athletic Bilbao - Girona 1 - 1
Sevilla - Villarreal 1 - 2
Levante - Real Madrid 1 - 4
- Quarta-feira:
Getafe - Alavés 1 - 1
Real Sociedad - Mallorca 1 - 0
Atlético de Madrid - Rayo Vallecano 3 - 2
- Quinta-feira:
Osasuna - Elche 1 - 1
Real Oviedo - Barcelona 1 - 3
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Real Madrid 18 6 6 0 0 14 3 11
2. Barcelona 16 6 5 1 0 19 4 15
3. Villarreal 13 6 4 1 1 12 5 7
4. Espanyol 11 6 3 2 1 10 9 1
5. Elche 10 6 2 4 0 8 5 3
6. Athletic Bilbao 10 6 3 1 2 7 7 0
7. Getafe 10 6 3 1 2 7 8 -1
8. Atlético de Madrid 9 6 2 3 1 9 7 2
. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2
10. Alavés 8 6 2 2 2 6 6 0
11. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2
12. Sevilla 7 6 2 1 3 10 10 0
13. Osasuna 7 6 2 1 3 5 5 0
14. Rayo Vallecano 5 6 1 2 3 7 9 -2
15. Celta Vigo 5 6 0 5 1 5 7 -2
16. Real Sociedad 5 6 1 2 3 6 9 -3
17. Levante 4 6 1 1 4 10 13 -3
18. Real Oviedo 3 6 1 0 5 2 11 -9
19. Mallorca 2 6 0 2 4 5 11 -6
20. Girona 2 6 0 2 4 3 16 -13
