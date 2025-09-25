Barça vence de virada na visita ao Oviedo (3-1) e segue ritmo do líder Real Madrid

O técnico alemão Hansi Flick minimizou a falha de García: "É o estilo que queremos que ele jogue, e isso pode acontecer", explicou em entrevista coletiva após a partida.

"Ele é um goleiro fantástico... um erro e eles se aproveitam, mas futebol é assim", acrescentou o técnico do Barça.

Os jogadores do time catalão conseguiram o empate no início do segundo tempo por meio de Eric García, que aproveitou uma sobra após uma bomba de Ferran Torres (56').

Pouco depois, uma cabeçada do astro polonês Robert Lewandowski (70') após um cruzamento do holandês Frenkie de Jong colocou o Barcelona na frente.

Araujo também marcou numa bola aérea após um escanteio garantindo a vitória aos 88 minutos.

"No segundo tempo, eu disse à minha equipe que precisávamos continuar, que tínhamos que jogar com calma, ter confiança na posse de bola, e nos saímos bem", disse Flick.