Bayern abre 5ª rodada da Bundesliga em clássico contra Werder Bremen

O Bayern de Munique abre a quinta rodada da Bundesliga nesta sexta-feira (25), ao receber o Werder Bremen na Allianz Arena, com Luis Díaz desfrutando de um ótimo início de temporada, ofuscado pelos números colossais de seu companheiro de ataque, Harry Kane.

Com quatro gols e duas assistências em sete partidas em todas as competições, os primeiros passos do atacante colombiano na Alemanha podem ser descritos como bem-sucedidos, com o gigante bávaro liderando a Bundesliga com 100% de aproveitamento, a conquista da Supercopa da Alemanha e o bom início na Liga dos Campeões com uma vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes.

Quando o colombiano trocou o Liverpool pelo Bayern de Munique em julho, ele já sabia que seria parceiro de um dos melhores atacantes do mundo, o inglês Harry Kane.