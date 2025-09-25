Casa Branca ameaça demissão em massa em embate com democratas por orçamento

Os republicanos têm estreitas maiorias na Câmara dos Representantes e no Senado.

A prorrogação do financiamento federal já foi aprovada pela Câmara Baixa, mas no Senado, a maioria republicana (53-47) precisa de sete votos democratas para aprovar a lei.

O memorando da Casa Branca, obtido pela AFP, adverte que "as agências devem aproveitar esta oportunidade para considerar o envio de avisos de redução de pessoal a todos os funcionários".

O termo "redução de pessoal" (Reduction in Force, na sigla em inglês) é o mesmo que o governo Trump utilizou durante as demissões em grande escala realizadas pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge) do magnata Elon Musk no início deste ano.

"Bem, tudo isso é causado pelos democratas. Eles nos pediram para fazer algo que é totalmente irracional", disse Trump aos jornalistas enquanto recebia o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no Salão Oval.

"Eles querem dar dinheiro aos ilegais, pessoas que entraram em nosso país ilegalmente", acrescentou, sem mais detalhes.