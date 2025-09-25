Cinco membros das forças curdas na Síria morrem em ataque do EI

As Forças Democráticas Sírias (FDS), braço armado da administração curda que controla zonas do nordeste do país, anunciaram que cinco dos seus membros morreram nesta quinta-feira (25) em um ataque do grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

O EI, que chegou a controlar uma vasta região na Síria e no Iraque, foi derrotado no território sírio em 2019 pelas forças curdas com o apoio de uma coalizão internacional.

No entanto, mantém células ativas que continuam atacando principalmente as forças lideradas pelos curdos no nordeste da Síria.