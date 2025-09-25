Confronto entre detentos deixa ao menos dez mortos em presídio no Equador

Um confronto entre presos de quadrilhas do narcotráfico rivais deixou pelo menos dez mortos em um novo massacre em um presídio do Equador, um país mergulhado na violência provocada pelo tráfico de drogas, informou a Polícia nesta quinta-feira (25).

Este balanço eleva a 23 o número de presos mortos em circunstâncias similares nos últimos três dias, além de um guarda penitenciário.

Imagens difundidas pelas redes sociais e checadas pela AFP mostram vários homens estendidos no chão ensanguentados, com o tronco nu, e dois deles decapitados no presídio de Esmeraldas, capital da província de mesmo nome, no norte do país.