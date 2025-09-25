Conselho de Segurança votará sobre programa nuclear do Irã nesta 6ª feira

Segundo diversas fontes diplomáticas, é pouco provável que o texto sino-russo consiga nove dos 15 votos necessários no Conselho de Segurança para ser aprovado.

Pequim e Moscou já denunciaram amplamente e consideraram ilegal o processo de "reinício rápido" desatado no fim de agosto pelo grupo E3 (Alemanha, França e Reino Unido) para restabelecer as sanções contra o Irã, suspensas em 2015.

Nesse contexto, após a votação do Conselho de Segurança, que deu luz verde para este "reinício rápido" na semana passada, Teerã será novamente alvo de duras sanções a partir da meia-noite de sábado, horário GMT (21h de sexta-feira em Brasília).

Após vários dias de negociação às margens da Assembleia Geral da ONU, o presidente francês Emmanuel Macron declarou ontem que ainda existia a possibilidade de evitar esse desfecho se Teerã respondesse às "demandas legítimas" do trio europeu.

No entanto, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, voltou a "criticar energicamente" os europeus nesta quinta e reiterou o "enfoque responsável e honesto" de seu país sobre o tema, segundo um comunicado de seu gabinete, após uma reunião com seu par britânico em Nova York.

Em sua intervenção na ONU, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, reiterou esta semana que seu país não quer desenvolver armas atômicas, repudiando as acusações ocidentais.