Seul acusa Coreia do Norte de estocar urânio enriquecido: 'Interromper é urgente'

Durante vários anos, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul afirmou que o Norte tinha uma quantidade "significativa" de urânio altamente enriquecido, utilizado para produzir ogivas nucleares. Mas a declaração de Chung é uma rara confirmação pública.

"Cinco ou seis quilos de plutônio são suficientes para fabricar uma bomba nuclear", indicou o ministro.

Segundo ele, 2 mil quilos de urânio altamente enriquecido, que poderiam estar reservados para a produção de plutônio, seriam "suficientes para fabricar uma quantidade enorme de armas atômicas".

O urânio enriquecido é o ingrediente chave para fabricar bombas atômicas porque pode ser convertido em plutônio por meio de combustão em um reator nuclear.

Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), são necessários 42 quilos de urânio altamente enriquecido para uma bomba atômica, o que significa que 2.000 quilos seriam suficientes para 47 armas do tipo.

Chung afirmou que "interromper o desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte é um assunto urgente", mas destacou que as sanções não serão eficazes e que a única solução é uma reunião de cúpula entre Pyongyang e Washington.