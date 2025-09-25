Crítico de Trump, ex-diretor do FBI é indiciado nos EUA; presidente comemora

A acusação chega dias depois de Trump reivindicar publicamente à procuradora-geral Pam Bondi que tomasse medidas contra Comey e outros dirigentes políticos.

"Justiça nos Estados Unidos!", escreveu Trump em sua rede Truth Social, ao comemorar a acusação. "Um dos piores seres humanos aos quais este país já esteve exposto é James Comey, o ex-chefe corrupto do FBI", acrescentou.

Comey garantiu que é inocente e disse estar pronto para encarar a Justiça.

"Minha família e eu sabemos há anos que enfrentar Donald Trump tem seus custos, mas não conseguimos imaginar viver de outra forma", disse Comey em um vídeo publicado no Instagram. "Não tenho medo, e espero que vocês tampouco o tenham", acrescentou.

Por sua vez, a procuradora-geral Bondi escreveu na rede X que "ninguém está acima da lei", mas sem mencionar Comey.

"A acusação de hoje reflete o compromisso deste Departamento de Justiça de pedir contas aos que abusam de posições de poder para enganar o povo americano. Acompanharemos os fatos neste caso", acrescentou.