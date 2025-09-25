Mais de 30 morrem em rebeliões em presídios do Equador em uma semana

Uma nova disputa entre facções de narcotraficantes em uma prisão do Equador deixou pelo menos 17 mortos nesta quinta-feira (25), com corpos esquartejados e esfaqueados que remetem aos piores confrontos desse tipo no país.

O número, fornecido pelo organismo responsável pelas penitenciárias (Snai), eleva para 30 a quantidade de presos mortos em circunstâncias semelhantes nos últimos três dias. Também faleceu um agente penitenciário, em meio a uma onda de violência sem precedentes em uma nação que, há uma década, era tranquila.

Imagens divulgadas em redes sociais e verificadas pela AFP mostram cerca de dez homens deitados no chão com o torso nu, ensanguentados e vários deles decapitados na prisão da cidade costeira de Esmeraldas, capital da província homônima, no norte do país. Mais cedo, a Polícia havia dado um balanço preliminar de dez mortos.