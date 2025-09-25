Dois adolescentes são assassinados a tiros em escola no Ceará

Dois adolescentes foram assassinados a tiros nesta quinta-feira (25) em uma escola de Sobral, no Ceará, informaram as autoridades locais, que também reportaram três feridos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, "os suspeitos efetuaram os disparos de arma de fogo pela calçada da escola, atingindo as vítimas no estacionamento da instituição".

Uma fonte policial disse à AFP que os atiradores chegaram de moto.