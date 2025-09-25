Dois condenados são executados nos EUA, um deles com gás de nitrogênio

O filho da vítima, Will, defendeu que a execução de West fosse interrompida, mas seu pedido foi rejeitado pelas autoridades.

Por sua vez, Blaine Milam, de 35 anos, foi executado no Texas pelo assassinato em 2008 de Amora Carson, a filha de 13 meses de sua namorada, durante um "exorcismo".

Segundo documentos judiciais, a menina foi "espancada, estrangulada, mutilada sexualmente e tinha 24 marcas de mordidas humanas que cobriam todo o seu corpo, no que o médico legista classificou como o pior caso de brutalidade que já tinha visto".

"Quero agradecer especialmente a todos pela gentileza, compaixão, empatia, amor, apoio e por acreditarem em mim [...] Jesus, me leve para casa", foram algumas das últimas palavras de Milam.

Seus advogados tentaram interromper a execução alegando que o réu tinha deficiência intelectual, mas os tribunais rejeitaram as apelações.

O caso de Milam figurava entre os apresentados em um documentário de Werner Herzog de 2013 intitulado "On Death Row" ("No corredor da morte", em tradução livre do inglês).