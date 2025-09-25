Ex-diretor do FBI James Comey é indiciado nos EUA

"Um dos piores seres humanos aos quais este país já esteve exposto é James Comey, o ex-chefe corrupto do FBI", disse Trump.

Por sua vez, a procuradora-geral Bondi escreveu na rede X: "Ninguém está acima da lei", pouco depois da divulgação da notícia da acusação, mas sem mencionar Comey.

"A acusação de hoje reflete o compromisso deste Departamento de Justiça de pedir contas aos que abusam de posições de poder para enganar o povo americano. Acompanharemos os fatos neste caso", acrescentou.

"Hoje, um grande júri federal [uma comissão de cidadãos investidos com poderes de investigação] indiciou o ex-diretor do FBI James Comey de graves delitos relacionados com a divulgação de informações sensíveis", indicou o Departamento de Justiça em comunicado.

Em seu primeiro mandato, Trump demitiu Comey em 2017, em meio a uma investigação sobre se membros de sua campanha haviam feito um conluio com Moscou para influenciar nas eleições presidenciais de 2016.

