Ex-funcionários dos EUA pedem à Suprema Corte que não remova governadora do Fed

O presidente Trump disse há um mês que removeria Cook do cargo por acusações de fraude hipotecária.

Cook é a primeira mulher negra a integrar a diretoria do Fed.

Embora um tribunal de apelações tenha determinado que ela poderia permanecer no cargo por enquanto, Trump recorreu à Suprema Corte para demiti-la.

"Fazer isso exporia o Federal Reserve a influências políticas, enfraquecendo assim a confiança pública na independência do Fed e colocando em perigo a credibilidade e eficácia da política monetária dos Estados Unidos", argumentaram.

Entre os que lançaram o alerta estão os ex-presidentes do Fed Ben Bernanke e Alan Greenspan.

Entre os ex-secretários do Tesouro estão Janet Yellen, que serviu na administração de Joe Biden, e Henry Paulson, que atuou no governo de George W. Bush.