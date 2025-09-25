Ex-presidente Quiroga lidera pesquisa para 2º turno na Bolívia

A pesquisa, que foi contratada e divulgada pela emissora de televisão Unitel, é a primeira publicada desde o primeiro turno realizado em agosto e revela uma mudança de tendência no eleitorado: Paz havia vencido com mais de cinco pontos de vantagem sobre seu rival.

Segundo a Unitel, 2.500 pessoas responderam à pesquisa entre os dias 18 e 21 de setembro. O levantamento tem margem de erro de 2,2%.

Em 19 de outubro, os bolivianos vão às urnas em meio a uma aguda crise econômica, derivada da escassez de dólares.

O governo do atual presidente Luis Arce quase esgotou suas divisas para manter uma política de subsídios aos combustíveis que drena gravemente suas reservas líquidas.

Os dois candidatos prometem resolver a situação crítica que afeta o bolso dos bolivianos, com uma inflação de 24,1% anualizada em agosto.

Quiroga, um engenheiro que governou entre 2001 e 2002, promete injetar divisas com um programa de empréstimos com organismos multilaterais de 12 bilhões de dólares (R$ 64 bilhões).