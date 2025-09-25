Flamengo elimina Estudiantes nos pênaltis e vai às semifinais da Libertadores

"Foi uma partida muito difícil. Nosso adversário fez um sacrifício defensivo enorme. Esse tipo de jogo não é fácil. É difícil jogar as quartas de final da Copa Libertadores. Sempre tem um 'mas...', e o importante é que o Flamengo está nas semifinais", disse o técnico Filipe Luís.

Nas semifinais, o time carioca vai enfrentar o Racing, que eliminou o Vélez Sarsfield em outro duelo das quartas de final com duas vitórias por 1 a 0.

Com a obrigação de vencer, a equipe da casa tentou dominar, mas tinha dificuldades para avançar, frustrado por um adversário bem posicionado, que não queria recuar demais e esperava com suas três linhas bem compactas.

Sem conseguir se aproximar, a primeira tentativa foi um chute para fora de Benedetti, de canhota, de meia distância, mas o Flamengo, com um pouco menos de posse de bola, se mostrava mais certeiro e assustou com um cruzamento de Lino que Pedro finalizou da direita, mas Facundo Rodríguez se jogou no chão para afastar, quando Muslera já não tinha mais chances.

Pela esquerda, o time da casa conseguia avançar em alguns momentos e novamente chegou com um chute de primeira de Arzamendia, mas encontrou Rossi bem posicionado.

O Flamengo ficou a milímetros de marcar com Saúl, que primeiro chutou rasteiro e o uruguaio Muslera desviou. A bola acertou a base da trave direita, e logo depois, o espanhol tentou novamente com um chute de pé esquerdo para fora, raspando a trave.