Genoa e Torino garantem últimas vagas nas oitavas da Copa da Itália

Genoa e Torino garantiram as últimas vagas nas oitavas de final da Copa da Itália nesta quinta-feira (25), com vitórias sobre o Empoli, da segunda divisão, por 3 a 1, e sobre o Pisa, por 1 a 0, respectivamente.

Na próxima fase do torneio, o Genoa vai enfrentar a Atalanta em dezembro, enquanto o Torino vai visitar a Roma, na capital.

Apenas um time da segunda divisão permanece na disputa: o Unione Venezia, que se classificou nos pênaltis contra o Hellas Verona na quarta-feira e vai encarar a Inter de Milão na próxima fase.