Homem que atacou centro do ICE queria 'aterrorizar' agentes migratórios

Nancy Larson, procuradora federal interina para o Distrito Norte do Texas, disse em coletiva de imprensa que uma série de anotações encontradas na residência de Jahn detalhavam suas motivações.

"Está claro por essas notas que ele estava mirando nos agentes e no pessoal do ICE", disse Larson. "Ele esperava que suas ações aterrorizassem os funcionários do ICE e atrapalhassem seu trabalho", que ele chamou de tráfico humano.

"A trágica ironia de seu plano maligno é que foi um detido quem morreu, e outros dois detidos os que ficaram feridos", acrescentou.

O agente especial do FBI Joe Rothrock disse que Jahn aparentemente dedicou meses de planejamento ao ataque e havia comprado legalmente o rifle usado em agosto.

O diretor do FBI publicou no X uma foto de cinco de suas balas não disparadas, uma das quais estava marcada com as palavras "ANTI-ICE".

"Suas afirmações eram claramente anti-ICE", disse Larson. "Dito isso, não encontramos evidências de pertencimento a nenhum grupo ou entidade específica".