IA na América Latina, um universo promissor e ávido de talento (Google)

Segundo estudos sobre a adoção da IA na América Latina, 48% das pessoas e 56% das empresas já a estão utilizando. Está próximo dos Estados Unidos, um ou dois pontos percentuais de diferença, o mesmo em relação à Europa.

Um estudo da Ipsos demonstra que 70% dos latino-americanos ? em particular no Chile e no México ? estão muito otimistas com os benefícios que ela pode trazer.

A IA, para funcionar, precisa de dados massivos e aqui há um grande universo de pessoas que vai alimentar essas ferramentas. É muito animador.

- Quais são os desafios?

A falta de capacitação, de gente pronta para trabalhar com IA. O Fórum Econômico Mundial diz que um em cada seis trabalhadores terá que ser recapacitado até 2027. Temos uma escassez de talento impressionante.

Estamos fazendo muitos esforços, como o "Crece con Google" (Cresça com Google, tradução livre), uma iniciativa para que as pessoas se capacitem (que já concedeu 88 mil bolsas na América Latina). No México estamos destinando dois milhões de dólares a uma ONG para capacitar 60 mil estudantes em comunidades vulneráveis.