Jaguar Land Rover anuncia retorno parcial de seu sistema, afetado por ciberataque

Consultado pela AFP, o grupo acrescentou que a data de reinício da produção, já várias vezes adiada e fixada desde terça-feira para 1° de outubro, não mudou.

A JLR, propriedade do grupo indiano Tata Motors, havia revelado em 2 de setembro que foi afetada por um ciberataque que a obrigou a encerrar seus sistemas, impactando "gravemente" suas "atividades de vendas e produção".

Posteriormente, reconheceu que "alguns dados foram afetados", sem especificar a extensão nem se foram roubados. Também não detalhou se esses dados dizem respeito a fornecedores ou clientes.

O governo britânico e os representantes dos fabricantes automotivos do Reino Unido manifestaram preocupação na semana passada com potenciais repercussões para o setor.

Em uma indústria que emprega mais de 800 mil pessoas, muitas delas em pequenas e médias empresas, crescem as preocupações de que uma suspensão prolongada provoque demissões ou falências, em particular entre os subcontratados.

Vários meios de comunicação britânicos informaram, nesta quinta-feira, que o governo planeja intervir para ajudar os fornecedores afetados a superar a crise.