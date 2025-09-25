Justiça francesa condena Sarkozy a 5 anos de prisão em caso de financiamento líbio

A Justiça francesa condenou nesta quinta-feira (25) o ex-presidente conservador Nicolas Sarkozy a cinco anos de prisão por associação criminosa, no caso sobre o suposto financiamento ilegal por parte da Líbia de sua campanha eleitoral de 2007.

O tribunal de Paris também solicitou a aplicação provisória da pena, que não seria suspensa caso o ex-presidente de 70 anos apresente recurso contra a sentença. Dentro de um mês, a Justiça deve informar Sarkozy sobre a data de sua eventual entrada na prisão.

ng-edy/tjc/avl