Líder palestino discursa virtualmente na ONU e campanha pela paz ganha força

A Assembleia Geral, no entanto, votou por ampla maioria para permitir que Abbas se dirigisse ao órgão por meio de uma mensagem em vídeo.

Em 1988, Yasser Arafat, então líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), também foi impedido de comparecer a Nova York para uma sessão especial da Assembleia Geral da ONU, que acabou sendo organizada em Genebra.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insistiu que não permitirá um Estado palestino, e membros de extrema direita de seu gabinete ameaçaram anexar a Cisjordânia, em uma tentativa de eliminar qualquer perspectiva de verdadeira independência.

Apesar de suas divergências com Trump sobre o reconhecimento de um Estado palestino, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse na quarta-feira que o republicano também se opõe à anexação.

"O que o presidente Trump me disse foi que europeus e americanos têm a mesma postura", disse Macron na quarta-feira em uma entrevista conjunta à France 24 e à France Internationale.

Steve Witkoff, o emissário de Trump para o Oriente Médio, disse que o presidente, em uma reunião separada com líderes de nações árabes e islâmicas, apresentou um plano de 21 pontos para acabar com a guerra em Gaza.