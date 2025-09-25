Maduro convoca simulação para desastres naturais e conflitos armados na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira (25) a convocação de uma simulação de preparação para desastres naturais e conflitos armados, após uma série de terremotos que sacudiram o país e em meio ao destacamento militar dos Estados Unidos no Caribe.

Diversos tremores, dois deles de magnitude 6,2 e 6,3, sacudiram grande parte da Venezuela entre a quarta-feira e a madrugada desta quinta. Apesar de não terem causado vítimas, os sismos assustaram uma população pouco habituada a esses fenômenos.

O presidente convocou para o sábado, a partir das 9h locais (8h em Brasília), uma simulação para a "preparação do povo diante de catástrofes naturais ou de qualquer conflito armado que possa haver", ao aludir às "ameaças" dos Estados Unidos.