Microsoft corta serviço usado por Israel para a vigilância de Gaza

A Microsoft informou, nesta quinta-feira (25), que encerrou o acesso a serviços na nuvem para uma unidade de defesa israelense que aparentemente os utilizava como parte de uma operação de vigilância em massa em Gaza.

A Microsoft dedicou mais de dois meses investigando um relato do jornal The Guardian sobre o uso que o Exército israelense fazia do serviço de nuvem Azure "para armazenar arquivos de dados de chamadas telefônicas obtidos através de uma vigilância ampla ou maciça de civis em Gaza e na Cisjordânia".

"Encontramos evidências que dão crédito a elementos da reportagem do The Guardian", disse o presidente da Microsoft, Brad Smith, em uma mensagem aos seus funcionários publicada online.