Mijaín López pede "abertura" ao mundo para que esporte cubano volte à elite (entrevista à AFP)

Único atleta da história a conquistar cinco medalhas de ouro olímpicas no mesmo evento individual, o ex-lutador de estilo greco-romana Mijaín López pediu "abertura" ao resto do mundo e profissionalização em sua Cuba natal para tornar o esporte competitivo novamente, em entrevista à AFP nesta quinta-feira (25).

"O esporte internacional é um negócio. Existem patrocinadores no esporte, coisas que são normais no mundo todo, e esse desenvolvimento não chegou a Cuba", disse López, de 43 anos, em São Paulo, referindo-se ao declínio de seu país nos Jogos Olímpicos.

"Tem que haver uma mudança", pediu ele.