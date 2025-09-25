Mijaín López pede 'abertura' ao mundo para que esporte cubano volte à elite

Ovacionado, López se ajoelhou e deixou as sapatilhas no tatame, uma tradição dos lutadores ao se aposentarem.

Pergunta: Como você vê o estado atual do esporte cubano, com fracassos em modalidades icônicas como boxe e beisebol?

Resposta: "O esporte cubano está passando por um momento muito difícil, não apenas no boxe e no beisebol, mas também na luta livre [...] e é por isso que digo que precisamos fazer um experimento, precisamos rever o que vamos fazer. Perdemos muitos talentos. A emigração [deserções] tem sido parte de tudo isso que está acontecendo. Os centros de treinamento se deterioraram."

P: Há necessidade de abertura à profissionalização, como foi tentado com o acordo com a Major League Baseball (MLB) em 2018 para permitir que jogadores cubanos competissem livremente nos Estados Unidos, embora tenha sido rescindido um ano depois?

R: "Sim, acho que sim. Acho que precisamos buscar uma abertura que se estenda ao nosso esporte em Cuba [...]. O esporte internacional é um negócio. No esporte, há patrocinadores, coisas que são normais em todo o mundo, e esse desenvolvimento não chegou a Cuba."

"Perdemos nossos atletas na área de criação de patrocinadores, na área de divulgação dos atletas para as marcas, em todos os aspectos profissionais, assim como em todo o mundo [...]. É preciso haver uma mudança logo, porque estamos apenas começando um ciclo olímpico e já estamos vendo um declínio no esporte cubano."