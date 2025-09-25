Movimento conservador de Charlie Kirk continua nas universidades sem seu fundador

"Estamos com Charlie", gritou a multidão. Alguns participantes usavam bonés vermelhos com o logo "Make America Great Again (MAGA)", slogan da campanha do presidente Donald Trump. Outros usavam bonés brancos com o número 47, em referência ao atual mandato na Casa Branca.

Em cada cadeira, os organizadores colocaram um cartaz com a foto de Kirk e a bandeira dos Estados Unidos.

Os organizadores do evento, American Comeback Tour, usavam camisas brancas com a palavra "liberdade", semelhante à que Kirk estava usando quando foi assassinado.

O ativista conservador, de 31 anos, levou um tiro no pescoço em 10 de setembro enquanto falava em uma universidade de Utah como parte de sua popular série de debates públicos.

"Ele fez uma transmissão ao vivo... Assisti até uma da manhã", disse Owen, que se descreve como cristão e contra o aborto. "Ele realmente persuadia as pessoas", acrescenta, ao dizer que havia considerado ir ao evento em Virginia Tech antes de Kirk ser assassinado.

"Foi muito chocante para mim. Não há lugar para isso nos Estados Unidos", disse em referência à violência política.