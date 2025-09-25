Idosa mantém corpo de filha no freezer por 20 anos e confessa crime

A polícia japonesa informou hoje que prendeu uma mulher de 75 anos que supostamente confessou ter mantido o corpo da filha em um freezer por duas décadas.

Na terça-feira, investigadores encontraram o corpo de uma mulher adulta em uma geladeira na casa de Keiko Mori, em Ibaraki, a nordeste de Tóquio, informou um porta-voz da polícia sob anonimato.

Mori "alegou que era sua filha", Makiko, nascida em 1975, disse o porta-voz.