Mundial Sub-20 começa no Chile com ausência de estrelas

Sem Lamine Yamal, Franco Mastantuono, Désiré Doué ou qualquer um dos jovens jogadores mais cobiçados do planeta, o Mundial Sub-20 começa neste sábado (27) no Chile. O futebol se prepara para testemunhar o nascimento de seus futuros ídolos.

Ainda estão vivas na memória as participações de astros como Lionel Messi, Paul Pogba e Luis Suárez, jogando o torneio rumo à glória.

Mas, hoje, cada vez mais jogadores brilham ainda muito jovens, tornando o Mundial desta categoria uma competição da qual as gerações mais jovens podem abrir mão.