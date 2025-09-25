Netanyahu critica líderes que reconheceram Estado palestino

Netanyahu, que desde novembro de 2024 é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por supostos crimes de guerra e contra a humanidade em Gaza, reiterou que a criação de um Estado palestino "não vai acontecer".

Na segunda-feira, a França presidiu uma reunião de cúpula especial à margem da Assembleia Geral, na qual vários governos ocidentais reconheceram a Palestina como Estado, com o argumento de dar uma possibilidade à paz após quase dois anos de guerra em Gaza.

França, Reino Unido, Canadá, Austrália, Portugal e Bélgica anunciaram o reconhecimento da Palestina como Estado.

O primeiro-ministro israelense também planeja uma nova reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Eu vou conversar com ele sobre as grandes oportunidades que nossas vitórias trouxeram, assim como sobre nossa necessidade de completar os objetivos da guerra: trazer de volta todos os nossos reféns, derrotar o Hamas e expandir o círculo de paz que se abriu para nós", disse Netanyahu.

O Exército israelense iniciou uma grande ofensiva na Cidade de Gaza, o maior centro urbano do território palestino, e centenas de milhares de pessoas foram obrigadas a fugir para o sul da Faixa.