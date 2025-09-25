Noruega apreende drone operado por estrangeiro perto do aeroporto de Oslo

A polícia norueguesa anunciou, nesta quinta-feira (25), que apreendeu, um dia antes, um drone operado por um homem de nacionalidade estrangeira perto do aeroporto internacional de Oslo, em um contexto de aumento de incidentes deste tipo na Escandinávia.

O homem, de cerca de 50 anos, controlou o drone em uma área proibida, embora sem ter afetado o tráfego aéreo, indicou à AFP a funcionária da polícia regional Lisa Mari Løkke.

Ele não foi preso, mas será interrogado, afirmou, sem revelar sua nacionalidade.