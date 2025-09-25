Falha em escada rolante, TP e som: ONU apura 'sabotagem' contra Trump

As Nações Unidas informaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que abriu uma "investigação exaustiva" sobre o que o líder republicano qualificou como "sabotagem tripla" durante sua visita à sede da organização.

Washington enviou, na quarta-feira (24), uma carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, exigindo explicações sobre a falha em uma escada rolante que parou quando Trump e a primeira-dama, Melania Trump, subiram, assim como o mau funcionamento do teleprompter e do sistema de som.

"O secretário-geral informou à Missão Permanente dos Estados Unidos que já havia ordenado uma investigação exaustiva e expressou que a ONU está disposta a cooperar com total transparência com as autoridades americanas para determinar as causas dos incidentes", declarou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.