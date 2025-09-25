Pelo menos dois mortos em ataques israelenses a alvos huthis na capital do Iêmen

O ministro de Defesa de Israel declarou, nesta quinta-feira (25), que o Exército atacou uma série de alvos huthis em Sanaã, capital do Iêmen controlada pelos rebeldes, que causaram pelo menos dois mortos e dezenas de feridos, segundo os insurgentes pró-iranianos.

Este ataque ocorre após outro ataque de drones huthis no dia anterior, que deixou 22 feridos no sul de Israel.

Colaboradores da AFP em Sanaã indicaram que ouviram explosões na cidade, e viram colunas de fumaça subindo em três locais diferentes da capital.