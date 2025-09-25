Pentágono convoca altos comandantes para reunião na semana que vem

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, se dirigirá aos altos oficiais do Exército no início da próxima semana, anunciou o Pentágono em um comunicado nesta quinta-feira (25), sem dar mais detalhes.

Segundo o The Washington Post, o chefe do Pentágono ordenou que todos os generais em posições de comando e seus principais assessores se reúnam na terça-feira na base de Quantico, na Virgínia (leste).

Consultado a respeito, Sean Parnell, porta-voz do Pentágono, respondeu em um comunicado que Hegseth "fará um discurso aos seus altos comandantes militares no início da próxima semana".