Petróleo se mantém estável apesar de tensões geopolíticas

"Os preços do petróleo se mantêm estáveis hoje, mas subiram nos últimos dias à medida que aumentam as tensões com a Rússia", declarou nesta quinta-feira à AFP Rob Thummel, da Tortoise Capital Management.

"O risco de interrupção no fornecimento continua crescendo após os ataques ucranianos" contra a infraestrutura petrolífera russa, observou por sua vez Phil Flynn, da Price Futures Group, em uma nota.

Diversas refinarias russas foram alvo de ataques nos últimos dias, incluindo algumas das maiores do país, o que afetou sua capacidade industrial.

A perspectiva de sanções dos Estados Unidos e da Europa contra Moscou também contribui para a tendência de alta.

Na quinta-feira, durante uma recepção na Casa Branca, o presidente americano, Donald Trump, pediu a seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que deixasse de comprar petróleo russo.

Ele também qualificou como "indesculpáveis" as compras de petróleo russo por parte da União Europeia (UE).