Prada mistura estilos e Fendi exalta cores alegres na Semana de Moda de Milão

Desta vez, eles adicionaram bolsos falsos no estilo uniforme na parte da frente de um vestido com saia fluida, macacões combinados com saltos altos e uma jaqueta preta de seda.

Simons classificou esta proposta como "uma abordagem anti-escultural", declarou à imprensa nos bastidores. "Uma mulher pode se sentir magnífica, livre, elegante e luxuosa tanto em um uniforme quanto em um vestido" com movimento, afirmou.

Segundo ele, "as peças também são muito intercambiáveis, podem ser usadas de várias maneiras".

Miuccia Prada, de 76 anos, que comanda o império familiar de luxo, disse que busca "tentar construir uma nova forma de elegância".

Um dia antes, Silvia Venturini Fendi apostou em formas suaves e sensuais e cores alegres para expressar o que a Fendi, outra marca italiana histórica, qualifica como "elegância descontraída".

Foram apresentados jaquetas com bainha franzida tipo balão, saias com babados, camisas de organza transparente - para homens e mulheres -, bem como blusas e saias de malha de seda torcida combinadas.