Quais são os cenários possíveis para as bases militares estrangeiras no Equador?

Noboa, um aliado fiel dos Estados Unidos, apoia sem hesitar a incursão militar contra o narcotráfico no Caribe, que segundo o presidente americano, Donald Trump, deixou pelo menos 14 mortos em três ataques contra embarcações.

Em meio a essa ofensiva, Washington poderia ter interesse em uma base militar no Pacífico porque "fez da guerra armada contra as drogas o eixo central de sua política para a América Latina", disse Fulton Armstrong, ex-funcionário do Conselho de Segurança Nacional americano.

Enquanto isso, para Noboa "interessa ter uma relação especial com os Estados Unidos" que se traduza em mais apoio político e financiamento para as operações de segurança, acrescentou.

Passam pelo Equador 70% da produção mundial de cocaína.

Entre 1999 e 2009, Washington utilizou a base aérea no porto de Manta - atualmente um dos focos do narcotráfico - para realizar voos antinarcóticos, que foram retomados durante o governo de Lenín Moreno (2017-2021), mas sem uma reforma constitucional.