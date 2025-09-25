Rússia não exportará gasolina até o final do ano devido à escassez e ataques ucranianos

A Rússia anunciou nesta quinta-feira (25) a intenção de prorrogar a proibição às exportações de gasolina até o final do ano, em um contexto de forte aumento nos preços dos combustíveis devido principalmente aos ataques ucranianos contra refinarias.

A proibição em vigor desde março em um dos maiores produtores mundiais de petróleo deveria seguir até outubro.

Por enquanto, a medida parece ter surtido pouco efeito.