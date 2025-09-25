Saiba como está a guerra no Sudão entre Exército e paramilitares

A guerra do Sudão entrou em uma fase crítica com a intensificação dos combates entre o Exército regular e os paramilitares. O país corre o risco de se fragmentar de forma duradoura e atravessa uma grave crise humanitária.

O que começou em abril de 2023 como uma disputa pelo poder entre o Exército regular e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) tornou-se uma guerra brutal pelo controle do território. Os combates mais intensos estão agora concentrados nas regiões ocidentais de Darfur e Cordofão.

O Exército controla o norte, o leste e o centro do país, incluindo a capital Cartum e Porto Sudão, um porto estratégico às margens do Mar Vermelho. Lá está localizado o governo de transição formado sob a autoridade do general Abdel Fattah al Burhan, líder de fato do Sudão.