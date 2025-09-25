São Paulo perde mais uma vez para LDU (1-0), que vai às semifinais da Libertadores

A LDU derrotou o São Paulo por 1 a 0 nesta quinta-feira (25), no Estádio do Morumbi, garantindo sua vaga nas semifinais da Copa Libertadores-2025, onde vai enfrentar o Palmeiras.

O atacante Jeison Medina aproveitou um passe longo e marcou aos 42 minutos o gol da vitória do time equatoriano, que havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 na semana passada, a 2.850 metros de altitude, em Quito.

Apesar do Tricolor paulista ter atacado persistentemente, os 'Albos' resistirem com organização e contaram com uma ótima atuação do goleiro Gonzalo Valle.