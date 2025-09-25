Sarkozy, da Presidência da França à prisão 'com a cabeça erguida'

"Sarko" se tornará, assim, o primeiro presidente francês a parar atrás das grades, depois de ser este ano o primeiro a usar tornozeleira eletrônica e o único até o momento a ser condenado à prisão em caráter inapelável.

Marido da modelo, cantora e atriz Carla Bruni-Sarkozy, construiu sua carreira com um posicionamento de linha-dura contra a criminalidade, os migrantes e o islã, apoiado por uma imagem de "presidente dos ricos" e amante da ostentação.

Sua derrota para o socialista François Hollande nas eleições de 2012 e, quatro anos depois, nas primárias de seu próprio partido conservador o levaram a deixar a vida pública.

"Chegou a hora para mim de despertar mais paixão privada e menos paixão pública", disse na ocasião, retirando-se do primeiro plano, mas sem deixar de influenciar a política, na qual entrou em 1983.

Seus problemas judiciais e sua vida pessoal continuaram atraindo a atenção da mídia, enquanto políticos de diferentes espectros, do presidente Emmanuel Macron ao jovem líder da extrema direita Jordan Bardella, se reuniam com ele.

- Um "francês de sangue misturado" -

Nascido em 28 de janeiro de 1955, este homem de baixa estatura, moreno e de olhos azuis, apaixonado pelo futebol e pelo ciclismo, tem um perfil atípico para a classe política francesa.