Spotify vai avisar usuários sobre uso de IA em músicas: 'Combater má intenção'

Uma vez que esses metadados (informações adicionais além dos dados básicos) forem integrados, "começaremos a mostrá-los no aplicativo", prometeu Sam Duboff, responsável pelo marketing musical do Spotify.

O sistema funciona de forma voluntária, e o Spotify não exige que quem sobe conteúdo na plataforma indique o papel da IA em sua produção.

"No começo, as pessoas tinham uma visão binária: é IA ou não é", explicou durante uma apresentação Charlie Hellman, executivo do Spotify. "Mas, na verdade", continuou, "vemos que a IA é usada de várias maneiras diferentes, em todas as etapas do processo".

O Spotify não pretende "punir os artistas que utilizam a IA de maneira autêntica e responsável", disse Hellman.

Segundo Duboff, "mais de 15 gravadoras e distribuidoras" já se comprometeram com a plataforma a seguir o padrão da DDEX.

O Deezer é, até agora, a única grande plataforma de áudio que sinaliza sistematicamente os títulos gerados completamente por inteligência artificial.