Spotify toma medidas para aumentar transparência e conter abusos da IA

Uma vez integrados esses metadados (informações adicionais além dos dados básicos), "começaremos a mostrá-los no aplicativo", prometeu Sam Duboff, diretor de marketing musical do Spotify.

O sistema funciona de forma voluntária e o Spotify não exige que quem sobe conteúdos na plataforma indique o papel da IA em sua produção.

"No começo, as pessoas tinham uma visão binária: é IA ou não é", explicou durante uma apresentação Charlie Hellman, executivo do Spotify. "Mas, na realidade, vemos que é usada de muitas maneiras diferentes, em todas as etapas do processo", continuou.

O Spotify não quer "punir os artistas que usam a IA de maneira autêntica e responsável", disse Hellman.

Segundo Duboff, "mais de 15 selos e distribuidores" já se comprometeram com a plataforma a adotar a nomenclatura do DDEX.

Até agora, o Deezer é a única plataforma importante de áudio que sinaliza sistematicamente os títulos gerados inteiramente por inteligência artificial.