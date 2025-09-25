Trump pede a Erdogan que pare de comprar petróleo russo

Em 2020, Washington impôs sanções à Turquia, apesar de ser sua aliada na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), devido à compra por parte de Ancara do sistema de defesa aérea russo S-400.

Trump confirmou que os dois discutirão os esforços da Turquia para pôr fim à prolongada disputa sobre a compra de mais aviões americanos.

"Ele quer o F-35 e estamos falando disso muito seriamente", disse Trump, em alusão ao caça mais avançado da Força Aérea americana.

Trump há muito tempo mostra certa afinidade com Erdogan, a quem apoia apesar da repressão turca contra a oposição.

Sua calorosa recepção também ocorreu apesar de Erdogan estar em desacordo com Israel, um aliado fundamental dos Estados Unidos, sobre Gaza e Síria.

"Este é um homem que tem opiniões muito fortes. Em geral, não gosto de pessoas com opiniões fortes, mas sempre gostei deste, embora seja um cara duro", disse Trump aos jornalistas.