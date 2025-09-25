Trump pede a Erdogan que pare de comprar petróleo russo

O presidente americano, Donald Trump, instou, nesta quinta-feira (25), seu homólogo turco, Recep Tayip Erdogan, a deixar de comprar petróleo russo para pressionar Moscou a pôr fim à guerra na Ucrânia.
"Gostaria que deixasse de comprar petróleo da Rússia, enquanto a Rússia continuar com essa ofensiva", disse Trump a jornalistas ao lado de Erdogan no Salão Oval.
As sanções impostas à Turquia por causa da compra de material bélico de Moscou podem ser suspensas "quase imediatamente, se tivermos uma boa reunião", afirmou o mandatário americano.
Em 2020, Washington impôs sanções à Turquia, apesar de ser sua aliada na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), devido à compra por parte de Ancara do sistema de defesa aérea russo S-400.
Trump confirmou que os dois discutirão os esforços da Turquia para pôr fim à prolongada disputa sobre a compra de mais aviões americanos.
"Ele quer o F-35 e estamos falando disso muito seriamente", disse Trump, em alusão ao caça mais avançado da Força Aérea americana.
Trump há muito tempo mostra certa afinidade com Erdogan, a quem apoia apesar da repressão turca contra a oposição.
Sua calorosa recepção também ocorreu apesar de Erdogan estar em desacordo com Israel, um aliado fundamental dos Estados Unidos, sobre Gaza e Síria.
"Este é um homem que tem opiniões muito fortes. Em geral, não gosto de pessoas com opiniões fortes, mas sempre gostei deste, embora seja um cara duro", disse Trump aos jornalistas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.