UE aprova medicamento de nova geração para tratamento do Alzheimer

A União Europeia (UE), aprovou, nesta quinta-feira (25), sob estritas condições, o uso de Kisunla, um medicamento de última geração do laboratório Eli Lilly para o tratamento do mal de Alzheimer.

"A Comissão Europeia autorizou a comercialização de Kisunla, um medicamento para tratar as deficiências cognitivas leves, incluindo demência leve nas primeiras fases da doença", anunciou a Comissão em um comunicado.

Com base na molécula donanemab e fabricado pelo grupo Eli Lilly, o Kisunla, junto com o Leqembi (lecanemab), da Biogen e Esai, são as principais novidades dos últimos anos para o tratamento do Alzheimer.