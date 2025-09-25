UNRWA deve fazer parte da reconstrução de Gaza, diz seu diretor à AFP

"A UNRWA, sem dúvida, conta com a melhor experiência e pessoal qualificado em matéria de saúde primária e educação", acrescentou.

Lazzarini afirmou que, embora não tenha visto o conteúdo do plano norte-americano para Gaza ? um plano de 21 pontos para o cessar-fogo e a reconstrução do território palestino devastado ?, a UNRWA continua sendo "um recurso-chave para a comunidade internacional".

"O mais difícil hoje é conseguir o cessar-fogo. Isso é o que precisamos. Depois, existem vários planos sobre a mesa para consolidá-lo", acrescentou.

"Além disso, há uma semana, os Estados-membros aprovaram a Declaração de Nova York, que também é um roteiro que conduz não apenas à reconstrução, mas também a uma futura solução de dois Estados."

O texto, adotado de maneira esmagadora (142 países aprovaram e 10 o rejeitaram, entre eles Israel e seu principal aliado, os Estados Unidos), condena claramente o Hamas e exige que deponha as armas, ao mesmo tempo em que busca revitalizar a solução de dois Estados.

Uma fonte diplomática declarou à AFP que o plano americano para Gaza prevê um cessar-fogo permanente, a libertação dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas, a retirada israelense e o fluxo de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.